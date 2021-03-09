 

В Украине за сутки выявили наименьшее за две недели число новых больных COVID-19

09.03.2021, 9:10, Новости дня
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За последние сутки в Украине подтвердили 3261 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 9 марта в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“3261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 марта 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1837 человек, летальных случаев – 76, выздоровело 975 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 5572 новых случаев COVID-19.

Последний раз показатель выявления инфицированных, подобный 8 марта, был 21 февраля (3206 новых случаев).

По данным министра, за 24 часа в Украине сделали 18 207 тестирований на коронавирус, из которых 13 101 – методом ПЦР.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Винницкой (460) и Ивано-Франковской (433) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 1 410 061 случай коронавирусной инфекции, скончались 27 204 пациента, выздоровело 1 199 229 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/887942398415423

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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