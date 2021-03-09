Турецкие военные обстреляли позиции курдов в Сирии

09.03.2021, 9:10, Новости дня

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Турецкие военные подразделения выпустили несколько ракет по контролируемым курдами районах на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 8 марта.

“Турецкие подразделения, дислоцированные на военной базе в районе города Мари на северо-западе Сирии выпустили несколько ракет по контролируемым курдами районам на севере провинции Алеппо”, – отметили в центре.

В результате обстрелов жертв нет.

Источники организации рассказали, что 5 марта турецкие войска, дислоцированные на базе в Калжибрине на севере Сирии, обстреляли из тяжелой артиллерии районы сельской местности провинции Алеппо, подконтрольные курдам, о жертвах не сообщалось.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

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