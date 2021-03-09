 

Тюльпанова в презрительной форме усомнилась в отцовских качествах Кержакова

09.03.2021, 9:06, Разное
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Бывшая участница шоу «Холостяк» и блогер Милана Тюльпанова назвала плохим отцом своего бывшего мужа и российского футболиста Александра Кержакова. Спортсмен практически полностью перестал интересоваться судьбой своего сына Артема.
Милана Тюльпанова отметила, что в плане выплаты алиментов ее все устраивает, делает это Кержаков исправно. Но вот общаться с сыном футболист перестал. С Артемом они видятся раз в полгода, а со встреч ее сын никогда и никаких подарков не приносит.

На сегодняшний день Александр Кержаков проживает в Томске, где он тренирует футбольный клуб «Томь». Из-за этого у него нет возможности часто посещать Москву, добавила Милана Тюльпанова. Однако Артем уже успел отвыкнуть от отца и даже не спрашивает ее о нем.

Стоит напомнить, что между Тюльпановой и Кержаковым долго длились судебные разбирательства. Футболист на продолжительное время забирал к себе сына, а бывшая жена пыталась его вернуть при помощи адвокатов. В итоге ей удалось это сделать.

Источник: teleprogramma.pro



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