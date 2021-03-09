 

«Везде торчали трубки»: Игорь Николаев описал внешний вид Игоря Крутого после операции

09.03.2021, 9:06, Разное
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Российский певец Игорь Николаев вспомнил эпизод, когда его шокировал своим внешним видом композитор Игорь Крутой. После серьезной операции из его тела в большом количестве торчали трубки, но они не мешали ему играть на музыкальных инструментах.
Игоря Крутого медики решили прооперировать в начале 2000-х годов, когда у него диагностировали новообразование в поджелудочной железе. Предстояла простая операция, но возникли осложнения. По словам Игоря Николаева, композитор тогда сильно похудел, а любые движения причиняли ему боль. Об этом в тот момент знали только родственники и друзья музыкального деятеля.

Однако в ужас привел певца внешний вид Игоря Крутого, признался в программе канала ТВЦ «Мой герой» Игорь Николаев. Из него по всему телу торчали трубки. Музыкант не понимал, как можно с ними передвигаться, но композитор смог сыграть новую мелодию. Это так сильно впечатлило исполнителя, что в итоге появилась песня под названием «Мой друг».

Источник: news.ru



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