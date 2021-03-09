 

Алексея Навального исключили из «России будущего» из-за наличия судимости

09.03.2021, 8:51, Разное
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Политик Алексей Навальный был исключен из собственной незарегистрированной партии и лишился поста председателя.

Поводом для исключения стал приговор по делу «Ив Роше», вступивший в законную силу.

Решение было принято единогласно на партийном онлайн-собрании 7 марта. Центральный совет «России будущего» постановил, что действия Навального носят деструктивный характер и вредят деятельности партии.

Политика обвинили в создании нездорового имиджа и отпугивании потенциальных сторонников.

– Мне очень жаль, но таков Устав нашей партии, который Алексей сам же написал. В «России будущего» не может быть жуликов и воров, иначе мы ничем не будем отличаться от единороссов. Конечно, все понимают, что Алексей невиновен и все это формальности, но мы должны строго следовать букве партийного закона. Членство Алексея в партии прекращается на неопределенный срок. Я думаю, мы сможем снова рассмотреть вопрос о его вступлении после того, как он очистит свое имя, — заявил новый председатель партии Леонид Волков.

По мнению Волкова, процесс погашения судимости может затянуться на долгие годы. Соратник Навального выразил опасения, что против политика последуют новые уголовные дела, которые сделают невозможным его возвращение к партийной работе. При этом Волков добавил, что если потребуется, он будет ждать до тех пор, пока Россия не станет свободной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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