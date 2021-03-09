Названы приложения – распространители личных данных пользователей

09.03.2021, 8:26, Новости дня

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Эксперты по кибербезопасности компании pCloud составили список наиболее опасных приложений, которые замечены в активном распространении личных данных пользователей.

На первом месте в данном рейтинге оказался Instagram. Он охотно делится с другими ресурсами 79% данных своих пользователей. В том числе из Instagram можно получить статистику просмотров каждого юзера.

Показатели Facebook чуть лучше. Однако 57% личных данных попадает к третьим лицам. На YouTube – 42%. Специалисты также отметили, что примерно 80% ныне существующих приложений так или иначе используют личные данные своих подписчиком и обычных зарегистрированных юзеров. Часто эта информация уходит на сторону, что вызывает всеобщее недовольство.