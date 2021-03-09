 

Названы приложения – распространители личных данных пользователей

09.03.2021, 8:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты по кибербезопасности компании pCloud составили список наиболее опасных приложений, которые замечены в активном распространении личных данных пользователей.

На первом месте в данном рейтинге оказался Instagram. Он охотно делится с другими ресурсами 79% данных своих пользователей. В том числе из Instagram можно получить статистику просмотров каждого юзера.

Показатели Facebook чуть лучше. Однако 57% личных данных попадает к третьим лицам. На YouTube – 42%. Специалисты также отметили, что примерно 80% ныне существующих приложений так или иначе используют личные данные своих подписчиком и обычных зарегистрированных юзеров. Часто эта информация уходит на сторону, что вызывает всеобщее недовольство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Глава МИД Литвы: Власти Беларуси поставили Тихановскую перед тяжелым выбором

20.07 / Трамп заявил, что его «не волнует мнение военных» в вопросе переименования баз

21.08 / AVerMedia представит карту видеозахвата с двумя входами

03.03 / Закупленная Украиной вакцина Covishield идентична AstraZeneca – посол Великобритании

08.09 / Немецкий вирусолог – коронавирус может не исчезнуть и через три года

10.09 / В ДНР отреагировали на слова украинского депутата о детях Донбасса

06.09 / Шойгу обвинил НАТО в регулярной имитации авиаударов по России

05.07 / ВОЗ второй день подряд фиксирует более 200 тыс. больных COVID-19

02.11 / Политолог – предстоящие выборы станут «испытанием» для американской демократии

21.08 / Лайнер Boeing 737 MAX переименовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска