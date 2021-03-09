Китайцы создают плазменное вооружение для танков

09.03.2021, 8:26, Новости дня

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Инженеры китайской военной промышленности создают плазменное вооружение для танков. По замыслам специалистов, особая установка будет прямо через пушечный ствол распространять плазменное и магнитное поле, которое заменит давление пороховых газов.

Как стало известно, такую же технологию разрабатывают и в Соединенных Штатах. В данный момент еще нет рабочего прототипа такого типа вооружения, так как для достижения нужного эффекта приходится использовать слишком большое количество энергии.

Однако эксперты уверены, что у этой технологии большое будущее. Возможно, такое вооружение появится если не в ближайшие годы, то в течение нескольких десятилетий. И это будет революционное решение.