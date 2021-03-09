Названы сроки реализации пилотного проекта по помощникам директоров школ по воспитанию

09.03.2021, 8:24, Новости дня

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Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что проект продлится год, «сейчас с апреля, по-моему, с весны, начинают уже работать – и год», передает РИА «Новости».

Он отметил, что среди ценностей, которые будут прививаться детям в рамках этого проекта, – уважение к старшим, семейные ценности, какой-то идеологической работы не предполагается.

Зарплату помощники директоров будут получать из федерального бюджета в рамках проекта «Патриотическое воспитание».

Кравцов добавил, что по итогам «пилота» будет проведен опрос детей и родителей о том, как они оценивают эту работу, насколько школьники вовлечены во внеклассные занятия, дополнительное образование.

Кроме того, Кравцов коснулся вопроса вакцинации учителей от коронавируса, заявив, что она является добровольной. В министерстве просвещения считают, что это очень хорошая защита, многие педагоги прививаются.

«Я сам прививку сделал, но каждый сам решает», – добавил Кравцов.

По его данным, многие учителям прививаются.

Напомним, что 22 января 2021 года дан старт конкурсу «Навигаторы детства», участники которого будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах.

Такие новые должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах РФ уже с 1 марта 2021 года. Конкурс реализует Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения.

Член комитета Госдумы по образованию и науке Алдар Дамдинов высказал мнение, «что эта должность будет близка к должности пионервожатого в советской школе».

Партнерами РДШ в рамках реализации программы станут МДЦ «Артек», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Очная часть программы обучения пройдет непосредственно в «Артеке», где в ходе занятий участники программы смогут узнать многие традиционные и современные форматы воспитательной деятельности детского лагеря, которые с успехом можно использовать в условиях школы.