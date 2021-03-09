 

Без ограничений туристам можно попасть в пять стран – ООН

09.03.2021, 8:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Без ограничений туристы могут попасть в пять стран. Об этом 8 марта проинформировала в Twitter служба новостей ООН.

“Сегодня международные туристы без всяких ограничений могут попасть лишь в пять стран мира: Албанию, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Северную Македонию и Танзанию”, – говорится в сообщении.

Сегодня международные туристы без всяких ограничений могут попасть лишь в пять стран мира: Албанию, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Северную Македонию и Танзанию. pic.twitter.com/MYMyJALCAG

— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) March 8, 2021

После того как в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции, а в марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией, многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

Также некоторые страны начали разрабатывать документ, подтверждающий получение прививок от COVID-19. Такие сертификаты позволят путешественникам не проходить карантин и не предъявлять негативный результат теста на коронавирус.

В начале марта 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что украинцы смогут въехать в 95 стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Die Welt – «самоназначенный президент» Лукашенко успешно избегает санкций

27.07 / Один из кандидатов на должность президента Беларуси сообщила об угрозах в свой адрес

11.08 / После участия в акции протеста у посольства Беларуси суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ

06.08 / Россия увеличила экспорт золота почти в 11 раз

24.07 / В Полтаве рассказали о ходе спецоперации по поимке взявшего в заложники полицейского преступника

07.02 / В РПЦ призвали блокировать сайты и соцсети за мат

20.11 / Военные НКР покинули Агадамский район Карабаха

26.09 / “Едва не зацепил машину”. Очевидец рассказал подробности падения самолета в Чугуеве

03.08 / У «премьера» Косово выявили коронавирус

01.01 / В первый день 2021 года боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска