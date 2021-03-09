Без ограничений туристам можно попасть в пять стран – ООН

09.03.2021, 8:20, Новости дня

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Без ограничений туристы могут попасть в пять стран. Об этом 8 марта проинформировала в Twitter служба новостей ООН.

“Сегодня международные туристы без всяких ограничений могут попасть лишь в пять стран мира: Албанию, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Северную Македонию и Танзанию”, – говорится в сообщении.

Сегодня международные туристы без всяких ограничений могут попасть лишь в пять стран мира: Албанию, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Северную Македонию и Танзанию. pic.twitter.com/MYMyJALCAG

— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) March 8, 2021

После того как в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции, а в марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией, многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

Также некоторые страны начали разрабатывать документ, подтверждающий получение прививок от COVID-19. Такие сертификаты позволят путешественникам не проходить карантин и не предъявлять негативный результат теста на коронавирус.

В начале марта 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что украинцы смогут въехать в 95 стран.

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