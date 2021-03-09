 

Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее увеличилось до 98

09.03.2021, 8:20, Новости дня
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Число погибших в результате произошедших 7 марта серии взрывов на военной базе в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате возросло до 98. Об этом 8 марта проинформировала пресс-служба правительства страны.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

По обновленным данным, ранения получили 615 человек, из которых 316 уже выписаны из больниц, а 299 еще остаются в медучреждениях.

Власти сообщают, что 8 марта из-под завалов в эпицентре взрывов спасли более 60 человек.

Вице-президент Экваториальной Гвинеи, отвечающий за оборону и безопасность, Теодоро Нгема Обианг Манге рассказал, что пожар, который привел к детонации боеприпасов на военном складе, начался, по одной из главных версий, вследствие действий фермера. Он готовил свой участок для посева, но ветер перенес огонь на арсенал.

В минобороны страны говорили, что пожар привел к детонации боеприпасов большого калибра. Взрывов было минимум четыре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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