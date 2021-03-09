Соседов озвучил вероятную причину ухода Меньшовой из программы «Сегодня вечером»

09.03.2021, 8:16, Разное

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Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что послужило вероятной причиной для ухода Юлии Меньшовой из передачи «Первого канала» «Сегодня вечером». Он поддерживает мнение, что между ней и юмористом Максимом Галкиным, с которым она вела проект, произошел конфликт.

Ранее Юлия Меньшова подобные предположения категорически опровергала. Телеведущая признавалась, что ей не нравился формат шоу, гости для нее не представляли интереса, поэтому ей не хотелось тратить силы на эту программу. Однако Сергей Соседов отметил, что просто так с «Первого канала» никто не уходит, для этого нужна более веская причина.

По словам критика, Юлия Меньшова является одной из самых сильных телеведущих в стране. Ее работу в программе «Наедине со всеми» он назвал блестящей и изящной. А в «Сегодня вечером» она «не тушевалась» с Галкиным, а порой и оттеняла его. На фоне этого между ними мог возникнуть конфликт.

Но на пользу передаче, если уход действительно состоялся из-за этой причины, потеря Юлии Меньшовой не пойдет, добавил Соседов. Заменить ее «Первому каналу» некем. Критик искренне надеется, что ушла телеведущая в более перспективный проект.

Источник: radiokp.ru