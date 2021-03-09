Рэпер Гуф подарил своей девушке на 8 марта белую иномарку
09.03.2021, 8:16,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В честь Международного женского дня 8 марта российский рэпер Гуф подарил своей девушке Юлии Королевой белую иномарку Kia. Модель продемонстрировала необычный презент на своей странице в Instagram.
Изначально Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) преподнес Юлии Королевой игрушечного медведя. Она обрадовалась и такому подарку, но позднее он достал ключи от Kia, которая ждала ее во дворе частного дома.
Такой дорогостоящий подарок удивил Юлию Королеву. Она короткое время посидела в салоне иномарки за рулем, а потом поблагодарила Гуфа объятиями и поцелуями. Некоторые подписчики модели отметили, что рэпер мог ей подарить более дорогостоящий автомобиль.
Источник: www.paparazzi.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет