 

Рэпер Гуф подарил своей девушке на 8 марта белую иномарку

09.03.2021, 8:16, Разное
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В честь Международного женского дня 8 марта российский рэпер Гуф подарил своей девушке Юлии Королевой белую иномарку Kia. Модель продемонстрировала необычный презент на своей странице в Instagram.
Изначально Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) преподнес Юлии Королевой игрушечного медведя. Она обрадовалась и такому подарку, но позднее он достал ключи от Kia, которая ждала ее во дворе частного дома.

Такой дорогостоящий подарок удивил Юлию Королеву. Она короткое время посидела в салоне иномарки за рулем, а потом поблагодарила Гуфа объятиями и поцелуями. Некоторые подписчики модели отметили, что рэпер мог ей подарить более дорогостоящий автомобиль.

Источник: www.paparazzi.ru



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