 

Ученые назвали опасных животных, которых люди ошибочно считают милыми

09.03.2021, 7:38, Новости дня
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На первое место в данном рейтинге попали дельфины. На самом деле, их боятся даже акулы. Хотя к человеку эти морские млекопитающие довольно-таки благосклонны, все же от них исходит серьезная угроза.

Очень красивые лягушки-древолазы привлекают внимание. Однако они ядовиты и могут запросто убить взрослого человека. То же самое относится к внешне безобидным птицам – казуарам. У них рост под два метра и огромная физическая сила.

В список попали и олени. Человек не чувствует от них такой же угрозы, как от агрессивных быков, а зря. Лисы, еноты, росомахи, некоторые виды осьминогов, морские леопарды и даже попугаи в случае опасности также могут атаковать и нанести серьезный вред нашему организму.



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