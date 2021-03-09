Ученые назвали опасных животных, которых люди ошибочно считают милыми

09.03.2021, 7:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На первое место в данном рейтинге попали дельфины. На самом деле, их боятся даже акулы. Хотя к человеку эти морские млекопитающие довольно-таки благосклонны, все же от них исходит серьезная угроза.

Очень красивые лягушки-древолазы привлекают внимание. Однако они ядовиты и могут запросто убить взрослого человека. То же самое относится к внешне безобидным птицам – казуарам. У них рост под два метра и огромная физическая сила.

В список попали и олени. Человек не чувствует от них такой же угрозы, как от агрессивных быков, а зря. Лисы, еноты, росомахи, некоторые виды осьминогов, морские леопарды и даже попугаи в случае опасности также могут атаковать и нанести серьезный вред нашему организму.