Ученые объяснили, с чем связано увеличение роста современных людей

09.03.2021, 7:38, Новости дня

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Известно, что за последние полтора-два столетия средний рост людей постоянно увеличивался. Однако, если исследовать более длительный период, в несколько тысяч лет, то мы увидим, что длина тела человека то увеличивалась, то уменьшалась в разных поколениях.

Например, на территории Китая и Сибири найдены останки древних людей, рост которых достигал 180-190 см. В частности, для современных китайцев это немыслимо. Позже жили достаточно низкорослые поколения.

По мнению ученых, объяснить увеличение роста только улучшением рациона питания и социальных условия можно только на 50%. В остальном все зависит от генетики. В России, например, с начала 2000-х годов дети перестали перерастать своих родителей.