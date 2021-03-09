 

ГП назвала регионы-лидеры по уровню коррупции

09.03.2021, 7:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

«Далее – Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», – передает РИА «Новости» слова Балдина.

Меньше всего взяток в 2020 году, по его данным, зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин отметил, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.

«Вместе с тем, одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», – сказал представитель Генпрокуратуры.

Ранее депутата из Мордовии и экс-главу регионального нацбанка заподозрили во взятке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Боевики на Донбассе разблокировали работу КПВВ “Новотроицкое”

02.11 / Эксперт оценил предварительные итоги президентских выборов в Молдавии

15.08 / В ВСУ за сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19

18.08 / Трамп: массовое голосование по почте может сделать необходимым повторное голосование

10.07 / Times – британский врач призвала привести себя в форму перед новой волной COVID-19

14.10 / В РФ представили новый седан Rolls-Royce Ghost

04.09 / Внешний вид Зеленского признали не соответствующим протоколу

17.12 / Германия заменит «политически ненадёжный» Huawei другими производителями

26.08 / Помпео ведет переговоры с руководством Бахрейна

19.02 / Крупный пожар унес жизни нескольких человек в Кирове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска