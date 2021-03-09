ГП назвала регионы-лидеры по уровню коррупции

09.03.2021, 7:36, Новости дня

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Лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

«Далее – Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», – передает РИА «Новости» слова Балдина.

Меньше всего взяток в 2020 году, по его данным, зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин отметил, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.

«Вместе с тем, одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», – сказал представитель Генпрокуратуры.

Ранее депутата из Мордовии и экс-главу регионального нацбанка заподозрили во взятке.