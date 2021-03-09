Может ли мыслить человек без головного мозга? Вполне!

09.03.2021, 7:38, Разное

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«Мозг – один из важнейших органов человека. Без мозга человек не может мыслить, превращается в откровенного дебила, живое растение!» Это кто вам сказал такую хрень?

Прошитый гарпуном

В кабинет дежурного врача городской больницы Гаваны постучали. Медик, не отрываясь от записей, отозвался: «Подождите минутку». Завершив запись, доктор выпрямился и сказал: «Входите!» Дверь открылась и пациент вошел. Врач чуть не упал со стула: прямо из лба вошедшего торчал гарпун. Он пробил голову насквозь, острие торчало из затылка. «Доктор, это что-то серьезное?» – «Да как Вам сказать… Не очень»

29-летний Оскар Гарсия Чирино работал на одном из водохранилищ. 14 октября 1996 года он и его приятель решили поохотиться на крупную рыбу. Как можно человека принять за рыбу – непонятно, но у приятеля оказался меткий глаз, твердая рука и Оскар получил гарпуном прямо в лоб.

Удивленный Оскар быстренько заработал ластами, стремясь как можно дальше удалиться от приятеля, самостоятельно проплыл 80 метров до берега, выбрался на сушу и направился в ближайшую больницу.

Гарпун извлекли, Оскар остался жив, выздоровел. Ранение нисколько не сказалось на его умственных способностях, он сохранил контроль над своим телом и ясность мышления. Выходя из больницы, Оскар поблагодарил врачей и отправился искать своего друга, которого ему так не терпелось увидеть и крепко обнять.

Пробитые мозги

Случаев, когда люди, получив тяжелейшие ранения в головы, оставались после этого в живых, много. Кутузов потерял свой глаз не в результате катаракты – голову офицера пробила насквозь турецкая пуля. Однако будущий фельдмаршал остался жив и не только не утратил умственных способностей, но в будущем сумел переиграть овеянного славой Наполеона Бонапарта.

В 1848 году металлический прут диаметром 3 см. пробил насквозь голову Ф. Гейджа, рабочего железнодорожной компании. Гейдж потерял глаз, но остался жив и вернулся к своей работе.

В 1978 году в результате несчастного случая протонный луч прошел сквозь голову физика Анатолия Бугорского. Пучок прожег кожу, кость и выжег мозг исследователя. Он должен был умереть, но выжил. Впоследствии написал и защитил кандидатскую диссертацию.

Но оказывается, можно сохранить ясность ума даже лишившись большей части мозга!

Частично без головного мозга

В 14-летнем возрасте Карлос Родригес накурился какой-то дряни, которая ему «сорвала крышу» в буквальном смысле этого слова. Подросток угнал машину и на огромной скорости врезался в столб. Карлос вылетел через лобовое стекло и приземлился на бетонную трассу, потеряв при этом половину головы.

Врачи спасли Родригесу жизнь. Вернувшись в общество, Карлос продолжил свою карьеру правонарушителя. Как оказалось, для этого вполне достаточно и 40% мозгов.

Впрочем, такого объема вполне достаточно и для более важных дел.

В 1989 году к нейрохирургу Брувеллу обратился 29-летний Джеймс Корделл. Молодой ученый только что защитил в Гарвардском университете докторскую диссертацию по экономике и праву. Сильнейшее напряжение отозвалось Джеймсу головными болями. Пациенту сделали томографию головы, и оказалось, что у него полностью отсутствует правое полушарие мозга! Однако это как мы видим, нисколько не помешало Корделлу сделать научную карьеру.

Совсем без головного мозга

Немецкий профессор Хуфланд потряс научный мир своим сообщением. Он производил посмертное вскрытие пациента и обнаружил, что у того совсем не было головного мозга! В черепной коробке усопшего он нашел только около 300 г. жидкости! На осторожные расспросы доктора родственники отвечали, что покойный до последних дней сохранял ясность ума и чувство юмора.

Аналогичную патологию обнаружили у скончавшегося в 1976 году голландца Яна Герлинга. Его черепная коробка также была заполнена жидкостью вместо мозга. Родственники заключение врачей назвали гнусной клеветой. Ян Герлинг был известнейшим часовым мастером страны, вручную собиравшем сложнейшие механизмы. И вы хотите сказать, что он был без мозгов?!

Так чем мы думаем?

Австралийский нейрофизиолог Джон Экклс, лауреат Нобелевской премии 1963 года выдвинул гипотезу, что мозг является всего лишь «приемником», что источник всех наших мыслей и творческих идей находится вне нашего тела. Мозг к нашему интеллекту не имеет никакого отношения. Он имеет совсем иные функции. Какие – это пока вопрос.

Есть другая теория. Мозг – он конечно сосредоточение нервных клеток. Но они есть и в других органах, в кишечнике их более 100 миллионов, больше чем в спинном мозге. Некоторые ученые считают, что в экстремальных ситуациях одни нервные клетки способны заменять другие и вполне серьезно говорят о «брюшном мозге». Так что фраза «Ты чем думаешь, головой или жопой / желудком?» ничего оскорбительного в себе не несет.