IOB: текущая повестка трансгуманизма

09.03.2021, 7:32, Разное

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Интернет органов (IOB) не получил столько внимания, как это необходимо.

Это продукт Интернета вещей (IoT) , термин, который существует у нас уже несколько лет и который относится к плану встраивать каждую вещь на Земле с датчиком, который позволяет подключать ее к Интернету (с использованием таких вещей, как 5G и Smart Grid) — и, таким образом, отслеживаются и отслеживаются.

Интернет вещей подразумевает, что каждый узел в сети будет принимать и транслировать передачи. Интернет органов принимает все это опасный шаг вперед представляя мир, где эти датчики являются биосенсоры , которые сидят на или в теле человека, с потенциалом, чтобы таким образом сделать каждый индивидуальный не более , чем узел на сетке тоже.

Глава ВЭФ (Всемирного экономического форума) Клаус Шваб провозгласил, что его Великая перезагрузка (просто другое название Нового мирового порядка или NWO) и его Четвертая промышленная революция (просто другое название трансгуманизма) приведет к слиянию нашей физической, цифровой и биологической идентичности.

В 2020 году об Интернете тел было написано несколько основных статей. В статье Forbes это определяется следующим образом:

Когда Интернет вещей (IoT) соединяется с вашим телом, результатом становится Интернет тел (IoB). Интернет тел (IoB) является расширением Интернета вещей и в основном соединяет человеческое тело с сетью через устройства, которые вводятся в организм, имплантируются или каким-то образом связаны с телом. После подключения можно обмениваться данными, а также удаленно контролировать и контролировать тело и устройство.

Есть три поколения Интернета тел, которые включают:

· Внешний корпус: это носимые устройства, такие как Apple Watch или Fitbits, которые могут контролировать наше здоровье.

· Внутреннее состояние организма: к ним относятся кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты и цифровые таблетки, которые входят в наш организм для мониторинга или контроля различных аспектов нашего здоровья.

· Встраивание тела: третье поколение Интернета тел — это встроенная технология, в которой технология и человеческое тело сливаются воедино и имеют связь с удаленной машиной в реальном времени.

В нем довольно четко изложена повестка дня. Программа IoB — это то же самое, что и программа человеческих микрочипов, только более продвинутая в связи с развитием технологий.

Идея состоит в том, чтобы постепенно вводить внешние, иностранные и синтетические устройства в стиле лягушки в кипящем котле, чтобы люди постепенно к этому привыкали. Сначала он на теле, затем в теле, затем он полностью внедряется глубоко в тело, так что он сливается с телом.

Между тем, вот что довольно жуткая корпорация RAND может сказать об Интернете тел:

Технологии Интернета тел подпадают под более широкий зонтик IoT. Но, как следует из названия, устройства IoB обеспечивают еще более тесное взаимодействие между людьми и гаджетами. Устройства IoB контролируют человеческое тело, собирают показатели здоровья и другую личную информацию и передают эти данные через Интернет. Многие устройства, такие как фитнес-трекеры, уже используются… Устройства IoB уже используются, а те, что находятся в разработке, могут отслеживать, записывать и хранить данные о местонахождении пользователей, их функциях организма, а также о том, что они видят, слышат и даже думают.