 

Родные покойной Анны Кастельянос отказываются раскрывать детали ее погребения

09.03.2021, 7:28, Разное
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Родственники скончавшейся бывшей участницы музыкальной группы Little Big Анны Кастельянос (Каст) скрывают подробности ее похорон. Они отказываются беседовать с представителями СМИ и выходить на контакт.
В начале марта стало известно о смерти Анны Кастельянос, что вызвало волну обсуждений. Слова скорби выражали ее коллеги, поклонники и друзья, а вот родственники экс-участницы Little Big старались избегать внимания общественности.

Сейчас они даже не говорят, где состоятся похороны Анны Кастельянос, а на звонки представителей СМИ отвечают, что никаких комментариев давать они не собираются, называя это личным делом семьи. Источник, входящий в близкое окружение Кастельянос, полагает, что ее уже могли похоронить.

Анну Кастельянос нашли мертвой 1 марта в петербургской квартире, расположенной по адресу Рыбацкий проспект. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Источник: riafan.ru



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