Обозреватель WP – США мобилизуют экономику для технологической конкуренции с Китаем

09.03.2021, 6:50, Новости дня

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Американский комитет по искусственному интеллекту бьёт тревогу: США не готовы противостоять Китаю в технологической сфере, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. По мнению экспертов и многих политиков, пришла пора отказаться от «безоговорочной веры в свободный рынок» и начать снова внедрять более тесное сотрудничество между правительством и частным сектором в области новейших технологий.



Reuters

Недавно независимый двухпартийный комитет по искусственном интеллекту США (National Security Commission on Artificial Intelligence) опубликовал доклад, в котором пришёл к выводу, что Америка не готова конкурировать с Китаем в соответствующей сфере. По мнению внешнеполитического обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса, доклад свидетельствует о готовящемся большом сдвиге в экономической стратегии страны: без лишних обсуждений с общественностью США готовят промышленность к соперничеству с китайскими технологиями.

Новое видение сенатор-республиканец Марко Рубио обрисовал ещё в своей речи в декабре 2019 года. Он заявил, что в отношениях с КНР пора признать «опасности безоговорочной веры в свободный рынок» и вместо этого освоить «проамериканскую промышленную политику XXI века». Теперь, по словам автора статьи, мысли об этом занимают и администрацию нового президента Джо Байдена, и высокопоставленных членов конгресса, и руководителей некоторых ведущих IT-компаний.

Как считает Игнатиус, за кулисами новый подход поддерживают конгрессмены и из Демократической, и из Республиканской партии. Из рекомендаций комитета 19 пунктов были «по-тихому» включены в оборонный бюджет, принятый в январе, включая возможные расходы в миллиарды долларов на создание нового завода по производству полупроводников в США.

Изменения, которые искусственный интеллект может привнести во все сферы, связанные с цифровыми технологиями, не дают многим покоя. Именно поэтому члены комитета и прочие лица, занимающиеся этим вопросом, так ратуют за масштабные сдвиги в подходе Вашингтона. «Они буквально думают, что на кону будущее — с военной, экономической и даже политической точки зрения», — объясняет журналист.

По мнению Игнатиуса, сторонники нового, более проактивного подхода США опасаются, что Америке без значительных усилий будет нечем ответить Китаю, который успешно сочетает в своих разработках военный и гражданский сектора. На слушаниях в конгрессе в феврале бывший гендиректор Google Эрик Шмидт, который возглавлял комитет по искусственному интеллекту, заявил, что «угроза китайского лидерства в ключевых технологических областях является национальным кризисом». По его словам, это проблема не только частных предприятий — здесь необходим «гибридный подход, в котором более тесно объединяются попытки правительства и частного сектора одержать победу».

Как обращает внимание автор, комитет по искусственному интеллекту включал в себя немало представителей крупнейших IT-компаний: гендиректора Oracle Сафру Кац, руководителя научного направления в Microsoft Эрика Хоровица, будущего главу Amazon Энди Джэсси и руководителя проекта Google Cloud Artificial Intelligence Эндрю Мура. Поэтому рекомендации комитета важны, и одна из них — увеличить правительственное финансирование программ по исследованию и разработке искусственного интеллекта до $32 миллиардов к 2026 году.

В прошлом роль властей в материальном подкреплении передовых разработок была очевидной. Самый яркий пример — программа по разработке ядерного оружия «Проект Манхэттен». Правительственные деньги способствовали разработке космических программ, помогли созданию интернета и инфраструктуры для торговли по всей стране и всему миру. Впрочем, в последние десятилетия, в эпоху подъёма финансовых и технологических компаний, вмешательство властей скорее стало сродни анафеме, подчёркивает Игнатиус. Но теперь маятник, по всей видимость, возвращается в обратную сторону.

По своим масштабам предлагаемая комитетом мобилизация, конечно, не «Проект Манхэттен», но нечто схожее. Эксперты рекомендуют создать отдельный совет по вопросам технологической конкуренции, который возглавил бы вице-президент, а также наблюдательный комитет по новым технологиям, который способствовал бы нововведениям в Пентагоне. Кроме того, комитет предлагает масштабные изменения в иммиграционной политике и сфере образования, что решит проблему нехватки талантов.

Игнатиус полагает, что администрация Байдена разделяет энтузиазм комитета, но согласна не со всеми рекомендациями. Так, Белый дом предпочёл бы реализовывать новые инициативы через уже существующие Совет национальной безопасности и Национальный экономический совет, а не создавать дополнительный. Тем не менее в целом администрация поддерживает многие отдельные политические рекомендации из 756-страничного доклада.

Один из признаков этой поддержки выражается в том, что член комитета по искусственному интеллекту Джейсон Мэтени должен стать заместителем директора Управления научно-технической политики в администрации президента.

Кроме того, команда Байдена разделяет с комитетом идею о необходимости создания «коалиции стран-единомышленников с целью способствования разработке и внедрению искусственного интеллекта и новейших технологий». Конечно, демократические ценности тоже должны присутствовать. Но поскольку некоторые европейские и азиатские союзники уже выражали обеспокоенность относительно перспективы создания союза «технодемократий», который бы явно противостоял Китаю, работа в этом направлении, скорее всего, будет вестись через традиционные организации, вроде «Большой семёрки», или двусторонние отношения.

«Задача заключается в том, чтобы сохранить американскую экономику достаточно открытой, чтобы она продолжала привлекать самых талантливых людей со всего мира, даже несмотря на усилия властей по защите ведущей позиции США в сфере ключевых технологий», — рассуждает автор. Если правительство будет неосторожно в своём вмешательстве, оно может навесить на лучшие американские компании «мёртвый груз» бюрократии.