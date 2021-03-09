«Иначе все обанкротятся» — в Германии решили открыть магазины для покупателей

09.03.2021, 6:50, Новости дня

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Несмотря на пандемию коронавируса в центре немецких городов Эльмсхорн и Мюнхен теперь можно гулять по магазинам, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Власти согласились пойти на такую меру из-за низкого числа случаев заражения COVID-19. Местные покупатели и работники розничной торговли рады. Некоторые из них уверены, что, если бы этого не произошло, им всем наступил бы конец.

Прогулки по магазинам в центре города. Теперь в Эльмсхорне в Шлезвиге-Гольштейне они снова возможны. В федеральной земле число еженедельных заражений стабильно держится ниже 50 случаев на 100 000 жителей. После карантина, который длился месяцами, покупатели и владельцы магазинов радуются.

МУЖЧИНА: Нам нужно срочно открываться, иначе мы все обанкротимся. Маленькие, большие — нам всем наступит конец.

ЖЕНЩИНА: Не хочется всё заказывать через интернет. А так можно погулять по магазинам и купить всё на месте. Это хорошо.

В Мюнхене многие магазины также открылись, но при условии соблюдения строгих мер по обеспечению гигиены.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Нужно было сначала дезинфицировать руки. Это нормально. Потом нужно было указать свой полный адрес, после чего мне разрешили пробыть внутри полчаса.

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Но люди больше не хотят соблюдать меры, у них закончилось терпение. Так что я думаю наступило время нам всем вернуться к нормальному образу жизни.

Безопасность на фоне открытия магазинов должны обеспечить быстрые тесты. Федеральные власти предоставили каждому гражданину возможность сделать один бесплатный тест в неделю. Но реализовать эту инициативу должны земли и общины.

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.