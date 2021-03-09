Суперкомпьютер для исследования коронавируса заработал в Японии

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09.03.2021, 6:46, Новости дня
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Церемония по случаю вывода самого быстрого в мире суперкомпьютера «Фугаку» на полную мощность состоялась в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе, сообщило Киодо.

Частично «Фугаку» был запущен в апреле 2020 года. В июне его признали самым быстрым в мире эксперты международного проекта «Топ-500», которые определяют наиболее мощные суперкомпьютеры на планете. В ноябре этот статус был вторично подтвержден. «Фугаку» занял также первое место в трех других категориях, продемонстрировав лучшие показатели при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр, передает ТАСС.

Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который ранее занимал первое место в рейтинге, а теперь опустился на вторую строчку. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую позиции занимают машины из Китая.

По данным Киодо, первоначально ввести «Фугаку» в полный рабочий цикл предполагалось в апреле, однако этот процесс было решено ускорить в том числе из-за необходимости проводить экстренные исследования, связанные с распространением коронавируса. «Фугаку» планируется задействовать более чем в сотне различных исследований. Помимо проблем пандемии, они связаны, в частности, с разработками в области искусственного интеллекта и прогнозированием погоды. «Фугаку» – одно из наименований священной для японцев горы Фудзи. Это слово также перекликается с названием корпорации Fujitsu.

Напомним, в апреле 2020 года сотрудники Центра компьютерных исследований при японском государственном Институте естественных наук «Рикэн» решили использовать суперкомпьютер Fugaku («Фугаку») для связанных с коронавирусом исследований.



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