Против Байдена подали иск 12 штатов США

09.03.2021, 6:46, Новости дня

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Власти Миссури и еще 11 штатов подали иск против президента США Джо Байдена за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды в связи с опасениями, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб, сообщил телеканал Fox News.

По сведениям телеканала, к иску, который выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты. В ходатайстве указывается, что, согласно тексту указа, федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей, передает ТАСС.

Согласно приведенным в ходатайстве промежуточным подсчетам рабочей группы Байдена, общая сумма таких общественных издержек составляет 9,5 трлн долларов, «На деле эта огромная цифра будет использоваться для оправдания огромного расширения власти федеральных регуляторов, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев – от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество», – приводит телеканал выдержку из иска.

Напомним, в первый день пребывания в должности президента Соединенных Штатов Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Через неделю Байден подписал указы о противодействии изменению климата. 5 августа 2017 года США официально проинформировали ООН о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента США, объяснил отказ от Парижского соглашения «огромными штрафными санкциями», которые лишают США конкурентных преимуществ на мировой арене. Многие мировые лидеры публично осудили решение Трампа выйти из Парижского соглашения. Президент Владимир Путин по этому поводу в шутку заметил, что РФ должна быть благодарна Трампу – «даже плохую погоду в Москве на него можно теперь свалить».