 

При взрыве бомбы в американской школе пострадали шесть человек

09.03.2021, 6:46, Новости дня
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Ученик школы в американском городе Ньюэйго, штат Мичиган, принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство и случайно привел его в действие в классе, в результате пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба местной полиции.

По сведениям правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник утром. «Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой», – говорится в приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.

В результате хозяин бомбы получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников – легкие травмы, к помощи медиков также обратилась классный руководитель. Полиция и ФБР устанавливают обстоятельства случившегося и тип взрывчатого вещества.

Напомним, в ноябре 2019 года два человека получили ранения в результате стрельбы возле начальной школы в американском штате Вашингтон. В том же месяце в американском штате Филадельфия в ходе матча по американскому футболу между командами двух школ произошла перестрелка. В сентябре того же года жертвами стрельбы в Одессе (Техас, США) стали пять человек, свыше 20 человек пострадали, а при стрельбе на стадионе в Алабаме пострадали десять подростков.



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