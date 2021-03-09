В администрации Байдена назвали условие снятия санкций с Венесуэлы

09.03.2021, 5:56, Новости дня

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Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность снятия санкций с Венесуэлы в том случае, если президент республики Николас Мадуро продемонстрирует готовность сесть за стол переговоров, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы не торопимся снимать санкции, пока режим Мадуро не продемонстрирует, что готов сесть за стол переговоров и предпринять меры, которые покажут международному сообществу и переходному правительству Венесуэлы, что в этот раз все будет по-другому», – приводит слова американского чиновника ТАСС.

При этом он признал, что тактика одностороннего санкционного давления, которая применялась администрацией Дональда Трампа, фактически не сработала. «США не торопятся снимать санкции. Но нам следует признать, что односторонние санкции за последние четыре года не принесли успеха», – подчеркнул чиновник. «Нигде в мире односторонние санкции на самом деле не приводили к переходу к демократии при отсутствии многостороннего и скоординированного подхода со стороны международного сообщества, что предыдущая администрация сделать не смогла», – отметил представитель администрации.

«Мы ясно видели, что режим адаптировался к санкциям. Нефтяные рынки уже давно приспособились к нефтяным санкциям, и они [власти Венесуэлы] могут обеспечивать себя за счет незаконных поставок», – полагает он. По словам представителя администрации США, вместо одностороннего подхода администрация Байдена намерена сосредоточиться на «скоординированном давлении» вместе со своими союзниками и партнерами.

«Сигнал ясен. Он был ясен со времени прихода президента Байдена к власти: Соединенные Штаты продолжат наращивать давление, расширять это давление многосторонним образом, чтобы гарантировать, что виновные в нарушении прав человека, разграблении [достояния] венесуэльского народа, занимающиеся вопиющей преступной деятельностью не найдут нигде убежища, пока всерьез не усядутся за стол [переговоров] и не примут решения, ведущие к свободным и справедливым выборам в стране. Когда это произойдет, мы проконсультируемся с международным сообществом и примем решения по поводу того, отменять ли санкции. Мы будем поддерживать тесный контакт на этот счет с переходным правительством», – добавил высокопоставленный представитель администрации США.

При этом он уточнил, что речь идет о переговорах «не между Соединенными Штатами и режимом [в Каракасе]», а «между незаконным режимом и переходным правительством Венесуэлы». «Исход должен вести к свободным и справедливым выборам», – подчеркнул американский чиновник «Мы в прошлом видели, – сказал он, – как такие переговоры терпели крах». «Мы видели, как Мадуро использовал их в качестве тактики затягивания [времени] для централизации власти и поляризации оппозиции, заключения в тюрьму противников и разгона участников мирных акций протеста», – сообщил чиновник. «Мы трезво смотрим на намерения и стимулы режима», – подчеркнул представитель администрации США. «Повторюсь: [важен] диалог не между нами и режимом, – отметил он. – Режим должен добросовестно сесть за стол [переговоров с оппозицией], продемонстрировать, что есть доверие к процессу».

По словам представителя исполнительной ветви власти США, Байден «привержен мощной опоре на принцип многосторонности», когда речь идет о Венесуэле. «Это означает, что мы как администрация будем работать над тем, чтобы расширить международный консенсус в поддержу свободных и справедливых выборов в Венесуэле, работать с международным сообществом над тем, чтобы усиливать давление [на Мадуро] скоординированным образом, ясно давая понять, что единственный исход данного кризиса заключается в переговорах, ведущих к демократическому решению», – отметил представитель правительства США.

Кроме того, добавил он, Байден «отдал поручения администрации сконцентрироваться сразу на правах человека, чтобы бороться с засильем коррупции» в Венесуэле, «действовать в отношении всех денег, украденных у венесуэльского народа элементами режима и его сторонниками, добиваться того, что США после возвращения Венесуэлы к демократии первыми помогут с восстановлением» ее экономики.

Напомним, в начале января президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что представители оппозиции Венесуэлы решили нанять лоббистов в США для продвижения интересов при администрации Байдена. 30 декабря 2020 года Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы.