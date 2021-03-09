 

Выявлен подельник обезглавившего учителя во Франции террориста

09.03.2021, 5:56, Новости дня
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Французские следователи установили личность человека из Сирии, с которым общался радикальный исламист, обезглавивший школьного учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин в октябре 2020 года, сообщила Le Parisien.

Последние сообщения перед тем, как его застрелили полицейские, 18-летний Абдуллах Анзоров писал в Instagram пользователю Dnevnik_71, которым оказался выходец из Таджикистана Фарук Шами. На своем сайте он выдает себя за независимого журналиста, который освещает деятельность боевиков незаконных вооруженных формирований в Сирии, однако, как отмечает издание, в действительности является активным участником запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»), передает ТАСС.

Мужчина обсуждал с Анзоровым тему религии, в то время как молодой человек рассказывал ему о желании поехать в Сирию, а позже – «вести джихад» во Франции. По данным ФБР США, которые получили французские следователи, Шами вел переписку, находясь в сирийской провинции Идлиб. «Если расследования не позволяют на данном этапе выявить того, кто им управлял, то многочисленные контакты убийцы с радикальными исламистами в Сирии вызывают вопрос, почему не удалось выявить его радикализацию», – заключает издание.

Напомним, 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили преподавателя истории и географии Самюэля Пати. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом.



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