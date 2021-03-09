Назван российский участник “Евровидения-2021”

09.03.2021, 5:50, Разное

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В этом году в “Евросонге” участвует 40 стран. На сегодняшний день с артистами или песнями, помимо России, оставались неопределившимися Беларусь, Швеция, Азербайджан, Мальта, Польша, Болгария, Латвия, Швейцария и Великобритания. Вообще среди участников этого года много тех, кто был заявлен еще 2020-м, правда, теперь им нужно представить новые песни.

Наша страна в последний раз выбирала участника всенародным голосованием в 2012-м, когда на конкурс ездили “Бурановские бабушки”. С тех пор “Евровидение” по очереди транслировали Первый канал и “Россия”, которые определяли участников авторитарно – при помощи так называемого “закрытого отбора национального вещателя”. Часто это вызывало недовольство у аудитории, потому что совершенно непонятно было, как попадали на конкурс сестры Толмачевы, Юлия Самойлова, или Дина Гарипова.

В этот раз хотя бы надежда на то, что будет принято во внимание мнение телезрителей, появилась. “Мы хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения», — пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. При этом вплоть до 20 часов 8 марта – времени начала отбора – в тайне оставался даже шорт-лист претендентов.

“С большей долей вероятности Россию на конкурсе “Евровидение-2021″ представит с новой песней рейв-группа Little Big, которая должна была выступить от страны в 2020 году”, – было сказано во всезнающей “Википедии”. Правда, во время голосования группа от участия отказалась — об этом сообщил Илья Прусикин. Предполагалось, что страну могут представлять певица Manizha, #2Маши или группа Therr Maitz.

В итоге же вечером 8 марта на Первом канале объявили: едет Manizha. Такова воля россиян. Понравится ли этот выбор европейской аудитории – узнаем в мае.