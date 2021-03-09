Мнение: «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ или РАЗГАДКА ТАЙНЫ КОРОНАВИРУСА»

09.03.2021, 5:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Здравствуйте

Случайно наткнулся на фотографию ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Тумблерочки всякие, кнопочки

… Луна … Солнце … Звезды … Смены фаз Луны … Заря … Восход Солнца … Полярное Сияние … Подсветка неба … Облака …

И среди этих кнопочек есть кнопочка «КОРОНА» (вверху посередине фотографии)

Явно кто-то в Небесной Канцелярии в 2019 году кнопочку эту случайно нажал и забыл выключить.

Разгильдяи! Ведь у них там написано:

«Просьба возвращать все тумблеры и соединительные средства в первоначальное состояние»

Вот подтверждающее фото:

Если у кого есть выходы на Небесную Канцелярию, шепните им, пожалуйста, чтобы кнопочку «КОРОНА» отжали.

С Уважением

мамонтенок

P.S. Фотографии ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ любезно предоставлены ПЛАНЕТАРИЕМ и найдены в интернете по ссылкам:

https://ic.pics.livejournal.com/maskvich412/54896346/64439/64439_900.jpg

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/0/0/9362007.jpg

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

—