Мнение: «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ или РАЗГАДКА ТАЙНЫ КОРОНАВИРУСА»
09.03.2021, 5:24,
Разное
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Здравствуйте
Случайно наткнулся на фотографию ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
Тумблерочки всякие, кнопочки
… Луна … Солнце … Звезды … Смены фаз Луны … Заря … Восход Солнца … Полярное Сияние … Подсветка неба … Облака …
И среди этих кнопочек есть кнопочка «КОРОНА» (вверху посередине фотографии)
Явно кто-то в Небесной Канцелярии в 2019 году кнопочку эту случайно нажал и забыл выключить.
Разгильдяи! Ведь у них там написано:
«Просьба возвращать все тумблеры и соединительные средства в первоначальное состояние»
Вот подтверждающее фото:
Если у кого есть выходы на Небесную Канцелярию, шепните им, пожалуйста, чтобы кнопочку «КОРОНА» отжали.
С Уважением
мамонтенок
P.S. Фотографии ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ любезно предоставлены ПЛАНЕТАРИЕМ и найдены в интернете по ссылкам:
https://ic.pics.livejournal.com/maskvich412/54896346/64439/64439_900.jpg
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/0/0/9362007.jpg
P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год
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Источник: Достало
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