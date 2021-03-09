 

Мнение: «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ или РАЗГАДКА ТАЙНЫ КОРОНАВИРУСА»

09.03.2021, 5:24, Разное
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Здравствуйте

Случайно наткнулся на фотографию ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 

Тумблерочки всякие, кнопочки  

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И среди этих кнопочек есть кнопочка «КОРОНА» (вверху посередине фотографии)

Явно кто-то в Небесной Канцелярии в 2019 году кнопочку эту случайно нажал и забыл выключить.  

Разгильдяи! Ведь у них там написано: 

«Просьба возвращать все тумблеры и соединительные средства в первоначальное состояние»  

Вот подтверждающее фото: 

Если у кого есть выходы на Небесную Канцелярию, шепните им, пожалуйста, чтобы кнопочку «КОРОНА» отжали.

С Уважением

мамонтенок

P.S. Фотографии ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ любезно предоставлены ПЛАНЕТАРИЕМ и найдены в интернете по ссылкам:

https://ic.pics.livejournal.com/maskvich412/54896346/64439/64439_900.jpg  

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/0/0/9362007.jpg   

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год 

Источник: Достало



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