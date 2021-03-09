ЕС проигрывает России вакцинную гонку в центральной и юго-восточной Европе

09.03.2021, 5:14, Разное

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March 8, 202107

Солдаты итальянской армии получают укол вакцины от COVID-19 в военном городке Чеккиньола в Риме, Италия, 23 февраля 2021 года. EPA-EFE/ANSA/CLAUDIO PERI

По мере того как растет разочарование в Брюсселе, гонка вакцин от COVID-19 превращается в битву, которая может иметь гораздо более широкие геополитические последствия, помимо здоровья людей.

К радости Кремля и растущему разочарованию Брюсселя, болезненно медленный прогресс программы вакцинации ЕС вынуждает все больше и больше стран Центральной и Юго-Восточной Европы задуматься о применении российских и/или китайских препаратов для вакцинации своего населения.

Помимо непосредственного воздействия на жизнь и здоровье граждан по всей Европе, исход этой гонки вакцинации может иметь серьезные геополитические последствия, которые будут отзываться ещё долгие годы.

«Россия с радостью ухватится за любую проблему, которая может расколоть ЕС», – сказал BIRN Максим Саморуков, заместитель редактора и научный сотрудник Центра Карнеги в Москве. «Это прекрасная возможность показать, что РФ лучше организована, лучше мобилизована».

Трещины начали проявляться в единстве централизованной программы ЕС по закупке и распространению вакцинации 2 февраля, когда промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины Sputnik V, опубликованные в The Lancet, показали, что она «показала себя безопасной и эффективной» с эффективностью более 90%. Спутник V разработан Российским национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея.

Вместе с замечаниями канцлера Германии Ангелы Меркель в тот же день, в которых восхвалялись «хорошие данные» о Sputnik V и «каждая вакцина приветствуется в Европейском Союзе», это дало странам мощный сигнал начать поиск вакцин, не одобренных ЕС, чтобы ускорить болезненно медленную централизованную программу Брюсселя, которого обвиняли в том, что он слишком поздно заказал слишком мало вакцин.

Неудивительно, что Венгрия, правительство которой является известным резким критиком ЕС, была первой страной-членом блока, которая вышла за рамки программы вакцинации ЕС, начав применение российской вакцины с 11 февраля.

«Я вернулся к работе в своем офисе», – написал в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прививки китайской вакцины Sinopharm, Венгрия стала первым государством-членом ЕС, получившим эту вакцину ещё 16 февраля . «Как видите, я жив и здоров. Вам тоже не нужно бояться».

Следующей на очереди была Словакия, чья общественность была потрясена, узнав 1 марта, что 200 000 доз российский вакцины Sputnik V были доставлены военным самолетом. Это первая партия из 2-миллионного заказа, тайно закупленного премьер-министром Игорем Матовичем. Это привело к политическому кризису, который разрывает правительственную коалицию, когда самая маленькая правящая партия угрожает выйти из нее, а лидер партии SaS требует перестановок в кабинете министров в качестве платы за сохранения правительства от развала.

Другие восточные страны ЕС, которые начали переговоры с Москвой, включают Чешскую Республику, чей особенно пророссийский президент Милош Земан заявил 28 февраля по TV Prima, что он интересовался возможностью получения поставок Sputnik V из России.

«Посоветовавшись с премьер-министром, я отправил письмо [президенту России] Владимиру Путину с просьбой предоставить нам вакцину Sputnik», – сказал Земан 28 февраля телеканалу «Прима». Информация полученная из посольства России подразумевает что она прибудет в следующие несколько дней.”

Посольство РФ в Хорватии подтвердило в своем официальном аккаунте в Facebook во вторник, что в тот день посол РФ Андрей Нестеренко и министр здравоохранения Хорватии Вили Берос провели телефонный разговор, в ходе которого было подтверждено, что Хорватия заинтересована в покупке вакцины Sputnik.

Разочарование в связи с медленными процедурами ЕС также убедило польское правительство впервые задуматься о закупке китайских вакцин, вероятность российского импорта гораздо ниже, учитывая сильные антироссийские настроения и недоверие, которые разделяет большая часть населения.

Тем временем ЕС испытал унижение, увидев, что президент Сербии Александр Вучич во вторник одержал еще одну крупную PR-победу, доставив 10 000 доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии, субъекту Федерации в Боснии и Герцеговине, где доминируют боснийцы и хорваты. Ранее Сербия передала 2000 доз Sputnik V другому субъекту Боснии, Республике Сербской.

Как и большинство других стран Юго-Восточной Европы и Западных Балкан, Босния полагается на поддерживаемую ЕС систему COVAX – глобальное сотрудничество под руководством Всемирной организации здравоохранения для ускорения справедливого доступа к вакцинам против COVID-19 во всех развивающихся странах. Тем не менее, до сих пор она не получила ни одной вакцины через этот канал, также ни одной дозы она не смогла получить самостоятельно.

Очевидная медленность процесса утверждения вакцины в ЕС привела к тому, что все страны региона сильно отстают от своих планов вакцинации. Столкнувшись с растущим общественным давлением, большинство правительств в Юго-Восточной Европе – за исключением Греции, Румынии и Словении – теперь, похоже, полны решимости последовать примеру Венгрии и Сербии и обдумывают или уже ведут переговоры с поставщиками за пределами ЕС и системами COVAX.

«Лучшая вакцина – это вакцина, которую вводят», – сказала 27 февраля в интервью Болгарскому национальному телевидению д-р Гергана Николова, член Болгарского медицинского союза.

Для тех стран, которые колеблются, прогнозируемые результаты решения Венгрии взять программу вакцинации в свои руки наглядно проиллюстрированы графиком в Политике , который показывает только только две страны в Европе, одна – бывший член ЕС, Великобритания, а другая – действующий член ЕС – Венгрия, смогут приблизиться к заявленнойт цели ЕС по вакцинации 70% взрослого населения к концу лета.

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли (слева), президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре) и секретарь Португалии по европейским делам Ана Паула Закариас (справа) беседуют о состоянии дел в области вакцинации против COVID-19 в ЕС. во время пленарного заседания Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия, 10 февраля 2021 г. EPA-EFE / OLIVIER HOSLET

Сосредоточение внимания на безопасности и эффективности делает систему медленной

Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, генеральный директор Санте, пытался защитить Брюссель от нападок критики и давления со стороны официальных лиц и средств массовой информации, большинство из которых жаловалось на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), агентство блока, отвечающее за оценку и надзор за лекарственными препаратами, слишком медленно рассматривает вопросы сертификации вакцин.

«Мы всегда настаивали на важности эффективности и безопасности вакцин, следовательно, на важности прохождения EMA», – заявил во вторник на онлайн-пресс-конференции Стефан Де Кеерсмакер, представитель DG Sante.

«Но, опять же, мы считаем, что с разработанным нами портфелем, состоящим из производимых сейчас 1,5 миллиарда доз, мы сможем удовлетворить потребности наших европейских граждан», – подчеркнул он. «К лету этого года мы должны быть в состоянии достичь цели ЕС в вакцинации 70 процентов населения».

По последним данным управления, к 28 февраля в страны-члены ЕС было доставлено 51,5 миллиона доз и введено 29,2 миллиона.

Де Керсмакер подчеркнул, что члены ЕС не могут вести переговоры о параллельных закупках вакцин у шести производителей, уже включенных в портфель вакцинации ЕС: немецко-американской компании Pfizer / BioNTech, американской Moderna, немецкой CureVac, британской AstraZeneca, американской Johnson & Johnson / Janssen. Pharmaceuticals и французской Sanofi / GSK. Пока только вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca были разрешены EMA для распространения в ЕС.

Столкнувшись с огромным давлением всего ЕС, EMA, 4 марта, после подачи заявки на Sputnik V от R-Pharm, Германия, объявило о начале проведения оценки этого препарата. EMA заявило, что оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно доказательств для официального одобрения заявления на получение разрешения на продажу .

Де Керсмакер подтвердил, что страны ЕС могут свободно приобретать вакцины у компаний, которые не входят в официальный портфель вакцинации ЕС, а представитель EMA сообщил BIRN, что государства-члены могут получать «неразрешенные лекарства в контексте угрозы общественному здоровью», но что такие действия и их последствия подпадают под ответственность стран, а не ЕС.

«Такие усилия не являются конкурирующими, но действительно усиливают друг друга», – сказал Де Кеерсмакер, добавив, что Европейская комиссия готова рассмотреть «все возможные пути для ускорения утверждения вакцин».

Один из таких вариантов – экстренное разрешение на уровне ЕС с совместной ответственностью со странами-членами, но страны ЕС должны предложить это, сказал он. Между тем, «безопасность и эффективность должны оставаться в центре нашей работы», – заключил он.

Президент РФ Владимир Путин получил отчет о регистрации проверенной и зарегистрированной вакцины от коронавируса во время телеконференции с членами правительства в государственной резиденции Ново-Огарево, под Москвой, Россия, 11 августа 2020 года. EPA-EFE / АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ / СПУТНИК

Геополитическое маневрирование vs. прислушиваться к советам ЕС

Медлительность ЕС в программе вакцинации оказывается подарком другим производителям лекарств, особенно российским и китайским. «Нет никаких сомнений в том, что Европейский Союз потерпел неудачу [в своей стратегии вакцинации]», – сказал BIRN хорватский политолог Зарко Пуховски.

Новые разногласия, открывающиеся внутри ЕС, создают окно возможностей, которое РФ с радостью использовала для дальнейшего подрыва ЕС и улучшения своего геополитического положения за счет блока.

«Подозрения РФ в том, что США используют ЕС для доминирования в Европе, имеют глубокие корни», – пояснил Саморуков. «Подрывая единство ЕС, РФ подрывает способность ЕС подчиняться США, и Кремль считает любую такую ​​возможность отличной возможностью, которой следует воспользоваться».

По словам Саморукова, на Западе также существует ошибочное представление о том, что слишком многообещающие поставки Спутника в европейские страны приведут к дефициту в России. На самом деле, сказал он, вакцинация в РФ проводится без особой срочности и давления, и любой желающий может получить прививку сразу после регистрации – ожидается, что такая ситуация сохранится, по крайней мере, до конца холодной русской зимы.

Аналитики говорят, что война за вакцины стала главной, если не единственной “игрой в городе”, и порождает новых победителей и проигравших – Россия, Китай или даже Сербия входят в число первых; ЕС среди последних.

Саморуков привел пример президента Сербии Вучича, который, несмотря на ограниченные ресурсы, сумел позиционировать себя как поборник вакцинации, используя свои геополитические маневры, чтобы обезопасить свою страну и даже пожертвовать вакцины Боснии, Северной Македонии и Черногории.

«Примеру Вучича будут подражать другие европейские лидеры, и РФ будет рада предоставить предоставить им такую возможность», – сказал Саморуков. «Геополитическое маневрирование окупается; следование совету ЕС не окупается ».

Эксперты говорят, что «дерьмовое шоу» вакцинации ЕС, по словам министра финансов Германии Олафа Шольца, может еще больше подорвать доверие стран-членов к блоку, особенно среди тех, кто в последние годы был самым противником Брюсселя и критиковал его. , например, Венгрия и Польша.

Керим Хас, московский эксперт по внешней политике, говорит, что Китай и РФ преуспели в проведении кампаний общественной дипломатии, особенно в странах бывшего Восточного блока, таких как Венгрия и Словакия, или в странах с испорченными отношениями с Западом, таких как Турция и Сербия.

«В большинстве стран, которые закупили или планируют покупать вакцины в РФ и Китае, у власти находятся авторитарные и популистские правительства, поэтому они также используют эти вакцины как часть своей политики у себя дома», – сказал BIRN.

Доза реальности: Спутник в регионе

В Румынии, премьер-министр Флорин Ситу прямо исключил закупку российских или китайских вакцин. Согласно официальной статистике, страна входит в первую десятку стран Европы по вакцинации: по состоянию на 4 марта было введено более 1,6 миллиона доз.

Болгария также пока работает только с вакцинами в рамках программы ЕС, несмотря на призывы Социалистической партии приобрести Sputnik V. Болгария в основном полагается на вакцину AstraZeneca и, в меньшей степени, Pfizer / BioNTech и Moderna. В недавних заявлениях министр здравоохранения Костадин Ангелов сказал, что Болгария увеличит закупки у Moderna, отчасти для покрытия серьезных задержек со стороны AstraZeneca.

Словения по-прежнему придерживается системы ЕС, но, похоже, она все больше нервничает из-за задержек с программой ЕС. Премьер Янец Янса заявил, что Словения будет искать «дополнительные варианты поставок вакцин», хотя министр здравоохранения Янец Поклукар сообщил СМИ во вторник, что правительство по-прежнему будет использовать только вакцины, одобренные EMA.

Несмотря на сообщения в СМИ о контактах между официальными лицами Греции и РФ о сотрудничестве между двумя странами в отношении Sputnik V, пока нет никаких признаков того, что Греция серьезно рассматривает возможность покупки каких-либо вакцин вне программы ЕС.

Сербский президент Александр Вучич был одним из первых европейских лидеров, публично объявивших о сделках по покупке китайских и российских вакцин в июне и сентябре прошлого года. Однако первая партия из 4875 доз, поступившая в Сербию 22 декабря, была от компании Pfizer, за ней последовали 2400 доз Sputnik V, поступившие восемь дней спустя. Первая большая партия пришла 16 января, когда 1 миллион доз китайской вакцины Sinopharm прибыл в аэропорт Белграда, где их лично встретил сам Вучич, который отметил, что это «доказательство дружбы между двумя странами». Продолжились поставки 40 000 доз Sputnik V 29 января, еще полмиллионом доз китайской вакцины 10 февраля, а также 50 000, а затем еще 10 000 доз Sputnik V 22 и 28 февраля. Сербия на этом не остановилась.

Турция уже получила 20 миллионов доз из порядка 50 миллионов китайских вакцин SinoVac, которыми к 3 марта были привиты 9,25 миллиона человек. Помимо китайских производителей, Анкара также подписала соглашение с Pfizer, и 5 миллионов доз будут доставлены в конце марта. Также ведутся переговоры о покупке AstraZeneca и Sputnik V. РФ также открыта для обмена технологиями и совместного производства вакцин в Турции.

Албания получила небольшие количества вакцины Pfizer / BioNTech. Ожидается, что более крупная партия будет доставлена ​​через COVAX, хотя, поскольку программа не предлагает никаких гарантий существенных поставок в ближайшее время, премьер-министр Эди Рама заявил в среду, что он может рассмотреть возможность приобретения российских или китайских вакцин, но не сообщил подробностей.

Правительство Косово ожидало получить 100 800 доз через COVAX к маю и объявило, что первая партия будет доставлена ​​в феврале, но пока ничего не получило. Помимо COVAX, правительство заключило сделку с Pfizer о получении 11 700 доз к концу февраля, еще 13 600 доз во втором квартале и 2,3 миллиона на более позднем этапе.

Северная Македония также надеялась получить в общей сложности 1,6 миллиона доз через COVAX, но в начале января министерство здравоохранения заявило, что оно ведет прямые переговоры с Pfizer о 800000 дозах, надеясь получить первую партию вакцины к февралю, но пока страна удалось приобрести только 8000 доз AstraZeneca благодаря доброй воле соседней Сербии, которая отправила партию 14 февраля, что позволило Скопье начать вакцинацию хотя бы медицинских работников. Премьер Зоран Заев также заявил, что прилагаются усилия для закупки 200 000 доз китайской вакцины, и в конце февраля сообщил общественности, что дал указание правительству начать переговоры о закупке 100 000 доз вакцины в России.

20 января министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович раскритиковал отсутствие поддержки со стороны ЕС и заявил, что правительство начало переговоры с «китайской компанией о закупке вакцины, разработанной в Китае». 17 февраля Черногория получила свои первые вакцины – 2000 доз Sputnik V, подаренных Сербией, а премьер-министр Сербии Ана Брнабич пообещала на более позднем этапе еще 2000 доз. 25 февраля в Черногорию были доставлены первые 5000 доз вакцины Sputnik V, закупленные государством. Министр здравоохранения Елена Боровинич Божович сообщила, что к концу прошлой недели ожидается поставка 30 000 доз вакцины Sinopharm, а к концу апреля – 50 000 доз вакцины Sputnik V.

Босния и Герцеговина оказалась в особенно трудном положении, во-первых, потому что она полагалась исключительно на COVAX, а во-вторых, потому что ее сложная административная система не позволяла стране покупать вакцины на открытом рынке. Даже после переговоров между членами президентства Боснии и президентом Всемирной организации здравоохранения 2 марта неясно, когда Босния получит вакцины от COVAX. Республика Сербская, в которой преобладают боснийские сербы, закупила первые 2 000 доз Sputnik V в январе и еще 20 000 в конце февраля. Второе боснийское образование, Федерация Боснии и Герцеговины, 2 марта получила 10 000 доз вакцины AstraZeneca индийского производства в качестве пожертвования от Сербии.