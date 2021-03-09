ВСУ обстреляли окраины Донецка

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09.03.2021, 5:06, Новости дня
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Украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня утром в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены шесть жилых домов и ЛЭП в населенном пункте Старомихайловка (поселок на окраине Донецка – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение представителя республики РИА «Новости».

Он пояснил, что, по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, энергоснабжение поселка проводится в полном объеме.

Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое военнослужащих республики, один получил ранение.



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