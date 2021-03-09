Песков опроверг связь российских спецслужб с негативными новостями о западных вакцинах

09.03.2021, 5:06, Новости дня

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Россия не имеет отношения к публикациям в СМИ с критическими замечаниями о западных вакцинах против коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин», – сказал Песков Wall Street Journal, передает «Интерфакс».

Он отметил, что подобные публикации в «англо-саксонских СМИ» наблюдаются «каждый день, каждый час».

В публикации Wall Street Journal сообщается о том, что у Вашингтона есть подозрения в отношении таких публикаций, по мнению одного из сотрудников Госдепа, за ними могут стоять российские спецслужбы.

В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.