 

Возможности РФ в космосе испугали США

09.03.2021, 5:06, Новости дня
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Возможности РФ и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у американской стороны, сообщил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.

Говоря о том, какое значение имеет использование космических систем для США, Реймонд отметил: «Противники понимают, как это важно, и развивают возможности с тем, чтобы лишить нас доступа». «Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем», – приводит слова командующего Космическими силами США ТАСС.

Он также заявил, что «и у Китая, и у РФ есть ряд лазерных установок различной мощности». По версии американского генерала, их предназначение заключается в следующем: «С Земли уничтожить, повредить или помешать нам использовать спутники».

Кроме того, он выступил с утверждением, что Китай и РФ располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. «У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем», – сказал американский военачальник.

Он также озвучил версию, согласно которой российская сторона якобы применяла спутник, предназначенный «для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите». Как считает Реймонд, у Китая тоже имеется «спутник, у которого есть роботизированная рука» для воздействия на другие аппараты.

Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что РФ и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником». В октябре 2020 года РФ обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны РФ и Китая.



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