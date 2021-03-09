8 марша
09.03.2021, 4:22,
Разное
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В Петербурге прошла акция Российского социалистического движения — гулянья и пикеты за женские права
Литейный проспект. Участницы поют частушки. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Невский проспект. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Малая Садовая улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Одиночный пикет на Малой Садовой ул. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Невский проспект. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
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Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Малая Садовая улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
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Источник: Новая газета
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