 

8 марша

09.03.2021, 4:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Петербурге прошла акция Российского социалистического движения — гулянья и пикеты за женские права

Литейный проспект. Участницы поют частушки. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Невский проспект. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Малая Садовая улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Одиночный пикет на Малой Садовой ул. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Невский проспект. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Есть такая Нина, которая все-таки смогла»

История дагестанской женщины, пережившей обрезание в детстве и насилие в браке, которая добивается равноправия в родной республике

Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Малая Садовая улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Анастасия Волочкова встревожила фанатов сизыми пятнами на коже

27.09 / Мнение: “Экономика Третьего Рейха: Крупп”

14.01 / «ИГИЛ тоже считает, что занимается просвещением»

13.02 / Мнение: Энергетизм Оствальда

04.12 / Оплот российской нравственности – Личное мнение

06.08 / Мясников о новых вспышках коронавируса: Не вижу поводов для паники

28.01 / Мнение: О сроке, по жизни отпущенном Путину

19.10 / Светлана Лобода отпраздновала день рождения в самом дорогом русском ресторане в Дубае

20.02 / Виктория Боня предстала перед поклонниками с розовыми волосами

03.03 / Патриарх Кирилл сделал Мишустину необычный подарок на день рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска