8 марша

09.03.2021, 4:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Петербурге прошла акция Российского социалистического движения — гулянья и пикеты за женские права

Литейный проспект. Участницы поют частушки. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Невский проспект. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Малая Садовая улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Одиночный пикет на Малой Садовой ул. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Невский проспект. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Есть такая Нина, которая все-таки смогла»

История дагестанской женщины, пережившей обрезание в детстве и насилие в браке, которая добивается равноправия в родной республике

Одиночный пикет на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Малая Садовая улица. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

—