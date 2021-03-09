Тело убитого ребенка нашли в квартире в Москве

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09.03.2021, 4:16, Новости дня
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В московской квартире нашли убитого ребенка, в помещении находится его отец, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти», – отметила Иванова РИА «Новости».

Она пояснила, что, по предварительным данным, в квартире находился отец ребенка, который совершил противоправное деяние. Мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение СК, там проводятся следственные действия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего ребенка».

Ранее в Подмосковье в нашли тела 45-летней женщины и троих малолетних детей с множественными колото-резаными ранениями.



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