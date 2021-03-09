Скончался дрессировщик львов Борис Бирюков

09.03.2021, 4:16, Новости дня

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Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85 году жизни, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, Борис (Бериян) Бирюков», – цитирует сообщение ТАСС.

Бирюков начал работу в цирке на территории Туркменской ССР, он выступал с акробатическими и гимнастическими этюдами, работал в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады. Основным делом его жизни стала дрессура.

В 1996 году Бирюков стал руководителем Воронежского государственного цирка имени Дурова, он совмещал должности директора и художественного руководителя. Был удостоен ордена Почета и ордена За службу Отечеству IV степени. «Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка», – заключили в пресс-службе.