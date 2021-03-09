 

Мнение: О деревенщине высокого полёта

09.03.2021, 4:04, Разное
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Фото © Reuters.

Не, ну вы это видели?!

Позорище же. На весь белый свет позорище. Где их только этому учили! Кто их этому научил?

А стилист куда смотрел?

Ну в самом деле – вопиющее нарушение всех правил делового и светского этикета. Даже в Урюпинске его знают лучше.

Или вот им, конкретно им – закон не писан?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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