Мнение: О деревенщине высокого полёта
09.03.2021, 4:04,
Разное
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Фото © Reuters.
Не, ну вы это видели?!
Позорище же. На весь белый свет позорище. Где их только этому учили! Кто их этому научил?
А стилист куда смотрел?
Ну в самом деле – вопиющее нарушение всех правил делового и светского этикета. Даже в Урюпинске его знают лучше.
Или вот им, конкретно им – закон не писан?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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