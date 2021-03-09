США захотели получить от Ирана «конструктивное предложение»

09.03.2021, 3:26, Новости дня

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Новая американская администрация ждет от иранских властей конструктивных предложений в ответ на подтвержденную Вашингтоном готовность к переговорам по ядерной проблеме Тегерана, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя данные о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе.

Комментируя информацию о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе, официальный представитель внешнеполитического ведомства США прежде всего повторил, что терпение Вашингтона по ядерной проблеме Тегерана не безгранично, как уже предупреждали прежде американские должностные лица. Он, однако, отказался пояснить, как долго действующие власти США готовы ждать, передает ТАСС.

«Я бы не хотел определять это в количественной форме. Я бы также повторил, что мы сделали предложение, мы сделали предложение взаимодействовать [с Ираном] добросовестным образом на переговорах в формате «пять плюс один» (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия). Мы видели различные публичные комментарии иранцев на этот счет. Мы ждем конструктивного предложения со стороны Тегерана», – отметил Прайс.

Напомним, 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном. Днем ранее стало известно, что Тегеран отказался от прямых переговоров с США по ядерной сделке до получения гарантий снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. 21 февраля МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи между участниками ядерной сделки и США. Перед этим Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов вести переговоры с Ираном, но не удовлетворить его требования.