Мнение: МИД КНР о дружбе с Россией

09.03.2021, 3:24, Разное

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МИД КНР о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И: Китай и Россия продолжат сотрудничать в борьбе с “цветными революциями” и обеспечении политической безопасности

Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И заявил в воскресенье, что в 2021 году Китай и Россия продолжат сотрудничество в борьбе с “цветными революциями” и дезинформацией, а также в обеспечении политической безопасности. В этом году отмечается 20-я годовщина подписания китайско-российского Договора о добрососедстве и сотрудничестве.

Китайские аналитики заявили, что для борьбы с "цветными революциями" и дезинформацией Китай и Россия будут и дальше развивать сотрудничество в области обмена разведданными, управления кибербезопасностью и обмена информацией по военным вопросам и транснациональной преступности.

По словам Ван И, две страны договорились продлить Договор о добрососедстве и дружеском сотрудничестве и придать ему новый смысл в новую эпоху. «Это веха в китайско-российских отношениях и, что более важно, новая отправная точка», – сказал Ван.

Перед лицом пандемии COVID-19, которая случается раз в столетие, Китай и Россия стояли плечом к плечу и тесно сотрудничали в борьбе как с коронавирусом, так и с «политическим вирусом», – сказал Ван, отметив, что Китай и Россия, выступая вместе, и дальше будут «оставаться опорой мира и стабильности во всем мире»

Ван И сказал это в ответ на вопрос российского корреспондента ТАСС, который задал его на пресс-конференции в кулуарах четвертой сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей.

«Чем не стабильнее обстановка в мире, тем больше потребность в развитии китайско-российского сотрудничества», – сказал Ван. Он сказал, что Китай и Россия должны быть друг для друга стратегической поддержкой, возможностью развития и глобальным партнером, поскольку это и опыт, полученный из истории, и императив в нынешних обстоятельствах.

Ян Цзинь, младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук (CASS), сказал Global Times в воскресенье, что двустороннее сотрудничество в ответ на возможную «цветную революцию» является неотложным делом, поскольку и Китаю, и России бросили вызов иностранные акторы.

В январе, по всей России, в том числе в Москве, прошли антиправительственные акции в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального. Западные СМИ сообщили, что было арестовано более 3000 протестующих.

Свою роль в разжигании протестов сыграли и США. Однако аналитики заявили, что господство американской модели было ослаблено пандемией, и теперь Вашингтон не в состоянии начать новый раунд цветных революций.

Также Ян сказал что кризис, охвативший Гонконг в Китае после протестов против законопроекта об экстрадиции в 2019 году был, по сути, поддерживаемой США и Западом попыткой цветной революции,.

Кроме того, Ян сказал, что две наши страны разделяют общие интересы в противодействии потенциальным «цветным революциям». США и их союзники пытались сдержать развитие Китая и России, поощряя и даже стремясь свергнуть их правительства, поддерживая и поощряя протесты, оправдывая это так называемой демократией и проблемами прав человека.

По прогнозам Яна, две страны могут наладить обмен разведданными в области кибербезопасности и вооруженных сил, а также активизировать совместные усилия по борьбе с транснациональной и кибер-преступностью.

http://perevodika.ru/articles/1210847.html – цинк

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