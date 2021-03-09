Мнение: Приходько в этот раз из Средней Азии

09.03.2021, 3:16, Разное

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Очень кстати у меня оказался вчерашний пост про певицу Приходько, которая в 2009 году представляла Россию на Евровидении с песней “Мамо”, в которой припев исполнялся на украинском – только потому, что сама Украина от Приходько брезгливо отказалась (а РФ подобрала). Дело Приходько, оказывается, живет и побеждает! На Евровидение-2021 отправляется от России некая певица Манижа (Manizha).

Лицо России – Манижа Давлат Сангин

Я заинтересовался, что ж за певица такая, почему не знаю? Может быть, она где-то по клубам выступала? Оказалось, всё круче. Подсказывает Википедия:

“Манижа Давлатова – таджикская эстрадная певица, исполняющая песни в стиле персидской поп-музыка. Наряду с Шабнам Сурайё является одной из самых популярных исполнителей Таджикистана”.

Еще раз вчитаемся в эти бессмертные строки: “в стиле персидской поп-музыка” (видимо, переводили прямо с фарси автопереводчиком); “Наряду с Шабнам Сурайё является одной из самых популярных исполнителей Таджикистана”. Едет на Евровидение. Где будет представлять… нет, не Таджикистан. Таджикистан, наверно, трудно представлять на Евровидении, поскольку это все-таки глубокая Азия. Даже, я бы сказал, Средняя Азия. Хотя в наше толерантное время… Если Азербайджану можно, то почему Таджикистану нельзя?!

Но нет все-таки – Манижа будет представлять Россию. С песней (я не поверил своим ушам)… “Русская женщина”.

Я так понимаю, что это такой изысканный плевок в лицо. Только вот не понимаю кому – европейским бюрократам? Фрау Меркель? Или это так Россия плюет в лицо самой себе?

Насладимся песняком (Приходько с ее убогой Мамо должна плакать от зависти)

Песня, кстати, хорошая, душевная. Обработка такая современная, и исполняется по-русски, по крайней мере частично. Девушка полноватая, но по-русски, кстати, поет практически без акцента. Я только все ж одного не пойму: а вот эти все конкурсы типа “Голос” – они у нас зачем проводятся? Если все равно едут всякие Приходько в итоге, да еще теперь из Таджикистана?

UPD. Хотя нет! Тут малец с поправкой влез – это другая Манижа! Маниж-то, оказывается – как собак нерезаных! Та, которая Давлатова, на 10 лет старше. А эта вот – помоложе будет:

Мани́жа Дале́ровна Санги́н (урожд. Хамра́ева; род. 8 июля 1991 года, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — российская и таджикская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель, известная мононимно как Manizha.

Манижа в переводе с фарси — «нежная, хрупкая», сангин — «камень». С декабря 2019 года Манижа является амбассадором российского негосударственного благотворительного фонда «Подари жизнь». В декабре 2020 года назначена первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

Охренеть. Манижа Далеровна Сангин, известная мононимно! Нет, они определенно издеваются.