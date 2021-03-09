Жители Идлиба выступили против протурецких боевиков

09.03.2021, 2:36, Новости дня

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В сирийской провинции Идлиб произошло столкновение местных жителей с боевиками протурецких формирований, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

«На фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории продолжается рост протестных настроений местных жителей против бесчинств незаконных вооруженных формирований. В населенном пункте Ирхаб провинции Идлиб произошло столкновение местных жителей с боевиками, прибывшими для принудительного набора в ряды протурецких бандформирований», – приводит слова Карпова ТАСС.

По данным контр-адмирала, в районе Шейх-Акиль на западе населенного пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступавших с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около десяти арестованы.

В городе Африн провинции Алеппо прошел митинг, в котором приняли участие до 100 человек с требованиями возвращения местным жителям оливковых полей, ранее захваченных боевиками протурецких бандформирований.

Накануне РФ предупредила о провокации боевиков с химоружием в Идлибе. В минувшую субботу в Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу. В начале марта в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали десятки обстрелов со стороны боевиков.