Двух пострадавших в ДТП в Польше украинцев отказывались лечить – генконсул

09.03.2021, 2:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Двух пострадавших во время ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках из-за отсутствия страховки. Об этом 8 марта в эфире телеканала “Украина 24” рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

“У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом”, – отметил дипломат.

По его словам, лечение пострадавшего будет оплачено.

“Каким образом – увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы”, – сказал Павлюк.

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Сначала была информация о шести погибших украинцах и 41 пострадавшем. Позже в МИД Украины уточнили, что погибло не шесть украинцев, а пять.

МИД Украины сообщал о 35 госпитализированных гражданах Украины, их отвезли в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала. Часть из них позже выписали.

Вечером 6 марта 24 пассажира автобуса отправили в Украину.

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Один из пострадавших пассажиров автобуса Михаил Токмаков рассказал, что водитель мог заснуть. “Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что он засыпал”, – отметил он.

7 марта польские правоохранители предъявили водителю автобуса обвинение в непредумышленном убийстве, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

—