 

В Сербии заявили о попытке государственного переворота

09.03.2021, 1:46, Новости дня
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Незаконная прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота, в ней замешаны члены правящей партии, сообщила премьер страны Ана Брнабич.

«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», – сказала Брнабич в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».

Расследование, по ее словам, должно раскрыть все детали готовившегося переворота. «Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», – отметила премьер.

Зампред правящей партии и мэр города Нови-Сад Милош Вучевич заявил, что в числе заговорщиков есть «министры, директора и другие партийные функционеры». Имена подозреваемых он не указал.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявлял, что Вучича, его брата Андрея, отца Анджелко и сына Данило незаконно прослушивали более 1,5 тыс. раз.



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