Выпускница МГИМО создала антироссийское движение в Грузии

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09.03.2021, 1:46, Новости дня
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Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария создала политическое объединение «Дроа» («Настало время») в том числе для разоблачения тех, кто «связан с Россией», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Буду разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, замешанных в непотизме и тех, кто связан с Россией», – объявила она.

Хоштария сказала, что Грузия с населением 3,7 млн человек является «одной из самых бедных и несправедливых стран», в которой 1,3 млн человек либо проживают за чертой бедности, либо имеют долги перед банками и ломбардами.

По ее расчетам, эпидемия коронавируса разорит полностью или сделает беднее еще 560 тыс. жителей Грузии.

В прошлом году Хоштария выразила сожаление по поводу обучения в МГИМО, отметив при этом, что «получила опыт в лагере врага».

«К сожалению, мне пришлось обучаться в России, так как у меня не было денег на учебу в Европе, – сообщила она грузинским журналистам. – Но я получила очень важный опыт, как обучают в лагере врага».

«Чему обучают, какого типа там нарративы», – сказала она.



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