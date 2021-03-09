США собрались помочь Тайваню с самообороной

09.03.2021, 1:46, Новости дня

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Новая американская администрация намерена продолжить оказывать Тайваню содействие в сохранении достаточного потенциала самообороны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша позиция в отношении Тайваня остается ясной: мы будем стоять с друзьями и союзниками, чтобы продвигать общие процветание, безопасность и ценности в регионах Индийского и Тихого океанов, – приводит ТАСС слова официального представителя президента США. – У нас давние обязательства [перед Тайбэем], обозначенные в трех совместных коммюнике, Законе об отношениях с Тайванем и шести обещаниях (их дал Тайваню в 1982 году занимавший в то время пост президента США Рональд Рейган)». «И мы продолжим оказывать Тайваню содействие в сохранении достаточного потенциала самообороны. Так что наша позиция остается неизменной», – подчеркнула Псаки, комментируя высказывания члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И.

В воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей Ван И назвал тайваньский вопрос «красной чертой» в отношениях Пекина и Вашингтона, пересекать которую Соединенным Штатам недопустимо. Он призвал власти США отказаться «от методов предыдущей администрации, которая играла с огнем».

Напомним, 22 февраля Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». В конце января Госдепартамент США пообещал продолжить оказывать помощь Тайваню по военной линии.

В ноябре 2020 года на Тайвань с необъявленным визитом прибыл контр-адмирал ВМС США. Тайвань также посетили глава минздрава США и замглавы Госдепа США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде. До этого США потребовали поддержать участие Тайваня в работе ООН. Пекин неоднократно требовал от Вашингтона не подрывать суверенитет Китая и выражал протест из-за поставок Тайваню американского оружия.