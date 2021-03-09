“Это нормально – иметь вибратор”. Милованов прокомментировал увольнение сотрудницы ЦИК после поста в соцсети

09.03.2021, 1:42, Новости дня

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Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов в эфире телеканала “Украина 24” 8 марта прокомментировал ситуацию, в результате которой помощница главы Центризбиркома Украины по коммуникациям Анжела Яременко уволилась из ЦИК.

“Я считаю, это неприемлемо – травить людей. Это нормально – иметь вибратор, ничего тут такого нет. Это просто показывает отсталость части нашего общества в вопросе сексуального образования”, – сказал Милованов.

Он отметил, что новость о вибраторе не должна обсуждаться на национальном уровне.

“Я 15 лет назад работал в Германии. Для меня тогда было шоком. Я занимался йогой на улице, по диагонали был гей-клуб, напротив – секс-шоп, еще по диагонали – церковь. И они все вместе, буквально 10 метров друг от друга, как-то уживались. А у нас чуть что – вибратор себе кто-то купил. Все, новость уровня национальных”, – сказал Милованов.

Яременко, которая ведет блог под псевдонимом Bad Mama, 28 февраля в Facebook опубликовала пост, где рассказала, что на День святого Валентина ей подарили вибратор. После волны хейтерских комментариев она приняла решение уволиться из Центризбиркома.

Она написала, что приняла такое решение, потому что хочет быть открытой, а также из-за того, что команда, которую она создала, должна продолжить работу, “не подвергаясь рискам новых вбросов и атак”.

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