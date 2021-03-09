Педиатр предупредил об опасном осложнении коронавируса у детей

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09.03.2021, 0:56, Новости дня
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Коронавирусная инфекция способна вызвать мультисистемное воспаление организма у детей, сообщил врач-педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов.

«Синдром, похожий на Кавасаки. В РФ его называют мультисистемным воспалением или Кавасаки-подобным воспалением. Встречается у детей 8-11 лет, перенесших COVID. Происходит, прежде всего, воспаление сердечной мышцы, миокардит. Также начинаются нестабильность кровообращения и шоковые реакции. Смертность более 10%, может около 20%. Показатель высок, так как после заражения счет исчисляется днями», – отметил Шеянов Ura.ru.

По его словам, в российской столице зафиксировали несколько десятков подобных случаев, при этом симптомы проявляются уже через несколько недель после COVID-19.

«Болезнь редкая, но нужно знать симптомы и в случае чего бить во все колокола. Если у ребенка уже после COVID сильно повышается температура, присутствует вялость, симптомы интоксикации – нужно срочное обследование. Среди других симптомов – фарингит, увеличение шейных лимфоузлов, конъюнктивит и покрасневшие, потрескавшиеся губы. Каждый из этих симптомов – повод срочно обращаться за помощью», – отметил он.

Ранее врач рассказывал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом.



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