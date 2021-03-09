Эстония ввела жесткий карантин из-за британского штамма коронавируса

09.03.2021, 0:56, Новости дня

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Правительство Эстонии приняло решение с 11 марта на месяц ужесточить ограничения из-за распространения в республике британского штамма коронавируса, сообщила премьер-министр Кая Каллас в эфире телеканала ETV+.

«Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», – приводит слова премьер-министра Эстонии ТАСС.

Согласно решению правительства, с 11 марта в учебных заведениях республики вводится дистанционное обучение для всех учеников, кроме детей с особыми потребностями. Родителям дошкольников рекомендуют не водить детей в детский сад без крайней необходимости. Будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других магазинов товаров первой необходимости. Выдача товаров может быть организована только на улице. Предприятия общепита смогут работать только навынос. Занятия спортом в закрытых помещениях будут запрещены. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.

Накануне Каллас допустила ужесточение карантина в Эстонии в случае получения подтверждения о распространении в республике британского штамма коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как коронавирус превратил Эстонию из «прибалтийского тигра» в котенка.