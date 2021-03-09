Европейский регулятор призвал страны ЕС не спешить с одобрением российской вакцины от COVID-19

09.03.2021, 0:52, Новости дня

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса “Спутник V”. Об этом рассказала глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе в интервью австрийскому телеканалу ORF.

В EMA заявили, что проверки препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины “Спутник V” недостаточно данных.

Виртумер-Гохе сказала, что информация о вакцине поступает от ее производителей, она будет проверена в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население. Еврокомиссия в начале марта заявила, что не ведет переговоры о покупке вакцины “Спутник V”, несмотря на то, что регуляторный орган ЕС начал рассматривать ее для возможного одобрения.

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