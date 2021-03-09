Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

09.03.2021, 0:52, Новости дня

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Три украинские легкоатлетки после чемпионата Европы в Торуни сдали тесты на коронавирус, они оказались положительными. Об этом главный тренер сборной Украины Вячеслав Тиртишник рассказал изданию “Спортарена”.

Положительные тесты сдали участники эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

“Сегодня они сделали повторный тест – он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют”, – сказал Тиртишник.

Тренер добавил, что спортсменки пробудут на карантине как минимум 10 дней.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился 7 марта. Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли золото, Ирина Геращенко получила серебро.

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