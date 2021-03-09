“В украинский футбол вернулся системный беспредел!” Президент “Олимпика” заявил о проблеме судейства в УПЛ

09.03.2021, 0:52, Новости дня

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Президент футбольного клуба “Олимпик” (Донецк) Владислав Гельзин заявил об угрозах со стороны главы комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи за его высказывания после матча украинской Премьер-лиги против донецкого “Шахтера”. Официальное заявление Гельзина размещено на сайте ФК “Олимпик”.

“Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного: в украинский футбол вернулся системный беспредел!” – заявил Гельзин.

Президент “Олимпика” разозлился после субботнего матча на стадионе “Динамо” имени Лобановского. В донецком дерби в Киеве чемпион страны “Шахтер” минимально победил номинального хозяина арены “Олимпик” со счетом 1:0.

На 38-й минуте матча игрок “Олимпика”, камерунец Тадеус Нкенг отправил мяч в сетку ворот “Шахтера”, но арбитр встречи Юрий Иванов после просмотра системы видеоповторов VAR гол отменил. Видео момента 6 марта опубликовано на YouTube-странице телеканалов “Футбол 1, 2, 3”.

После матча Гельзин в адрес Лучи слов уже не подбирал. Он прервал флеш-интервью главного тренера “Олимпика” Юрия Калитвинцева, которое тот давал в прямом эфире.

“Скажи, что п…дораc судья оторвал голову нах…уй. Чего ты стесняешься? Что вы, бл…дь, все молчите?.. Чистый гол отменяется. Сука, для чего этот п…дораc [Лучи], итальянец, находится у нас нах…уй в стране, бл…дь? Меняйте, сука, их всех, бл…дь”, – выругался Гельзин.

По информации сайта телеканалов “Футбол 1, 2, 3”, Гельзин с матами попытался ворваться к арбитрам в перерыве матча, а затем и после игры.

“Когда на моих глазах и во всех смыслах за мой же счет арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдет им с рук, тут всякому терпению однажды наступит предел”, – объяснил свое поведение Гельзин, но извинился за матерщину.

По его словам, “системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального”.

Глава комитета этики и честной игры УАФ, итальянец Франческо Баранка заявил 7 марта в эфире программы “Великий футбол”, что по инциденту с Гельзиным в ближайшее время будет открыто дело. “Мы быстро реагируем”, – подчеркнул он.

В июле 2020 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пожизненно отстранил от футбольной деятельности тогдашнего вице-президента ассоциации, почетного президента клуба первой лиги “Агробизнес” (Хмельницкая область) Олега Собуцкого. Сайт UA-Football писал, что после матча, состоявшегося 15 июля, Собуцкий избил главного арбитра встречи Юрия Иванова.

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги после 17 сыгранных матчей “Шахтер” идет вторым, имея 36 набранных очков. “Олимпик” – восьмой: 16 матчей, 17 очков.

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