Мендель рассказала, как Зеленский отреагировал на слухи о ее беременности от него

09.03.2021, 0:52, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Зеленский перевел тему ее якобы беременности от него в шутку, а с женой президента Мендель эту тему не обсуждала. Об этом она рассказала в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

По словам Мендель, в июле 2020 года, когда случился “вброс” о ее якобы беременности, Зеленский перевел эту тему в шутку. “Ну, спросил: “Как дела?” – посмеялся, типа: “Ты в положении?” “Ну, он сам смеялся, это было смешно”, – сказала она.

В то же время, отметила спикер, неприличных шуток президент себе не позволял. “Мы не переходим какие-то грани”, – подчеркнула она.

“Вы знаете, он очень занятой человек на самом деле, а это – очередная глупая абсолютно атака, которая показывает примитив мышления, потому что как ты можешь атаковать молодую девушку? Ну самое примитивное – секс с начальником”, – добавила Мендель. Она отметила, что основной удар был нацелен не на нее, а “по главной чете государства”, и они с президентом это обсуждали. “Я завтра ухожу, послезавтра никто не знает, кто такая Мендель. Вопрос же не во мне”, – пояснила пресс-секретарь.

С женой президента Еленой Зеленской Мендель эту тему не обсуждала, но подчеркнула, что она – “абсолютно трезвомыслящий человек, который понимает, что происходит”.

“Это настолько низко и далеко вообще от чего-либо, что нет смысла это обсуждать. Это может быть уровень “60 минут”, но точно не наш”, – заявила она и рассказала, что российское ток-шоу посвятило ее выдуманной беременности целый блок. “60 минут, пять экспертов и ни одной беременности”, – пошутила Мендель.

Бацман отметила, что в видеообращении, в котором Мендель заявила, что слухи – фейк, она выступила в “образе Эсмеральды”: с голыми плечами и распущенными волосами. “Почему ты выбрала эту одежду?” – спросила журналистка.

“Я была на фотосъемке. И я понимала, что оно разгорается и что обычным, нормальным людям, которые сидят онлайн, – им просто нужно было сказать, что это фейк… Мне нужно было послать месседж, это нужно было сделать быстро”, – заявила Мендель.

Она не считает, что ее выбор одежды был чем-то неправильным. “Это было очень длинное, кстати, черное платье, с длинными рукавами… Красивое платье. Оно не из дешевых”, – добавила пресс-секретарь.

По ее информации, некий известный блогер посвятил этому платью целый выпуск, но она его не видела.

“Ты никогда не знаешь в моей ситуации, на что будут смотреть – то каблук обсудят, то прическу, то еще что-то. Есть даже Telegram-канал “Брови Мендель”. Реально брови взяли! Зачем? Кто это делает?” – подчеркнула Мендель.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В июле Мендель выступила с видеообращением в Instagram и прокомментировала материал о фейках, в которых ее упоминают как якобы беременную от главы государства.

Мендель разместила ссылку на материал “24 канала”, опубликованный 10 июля. Первой в семерке самых громких фейков года упомянута беременная якобы от Зеленского Мендель. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко “25%”, журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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